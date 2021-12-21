Верховный суд Татарстана после обжалования прокуратуры отменил приговор в виде условного срока двоим челнинцам, которые избили в трамвае врача из-за сделанного им замечания. Дело начнут рассматривать заново, об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, инцидент произошел в феврале этого года в Набережных Челнах. Конфликт состоялся между молодыми людьми и врачом, заведующим отделением судебно-медицинских экспертиз, который заступился за пассажира и кондуктора. Началась драка. Медику были нанесены около десяти ударов руками и ногами по голове и телу. Злоумышленники после скрылись, но были задержаны в тот же вечер.

Их приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком еще на четыре года. Гособвинитель запрашивал для подсудимых 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Поэтому сейчас прокуратура Челнов обжаловала приговор в апелляционном порядке, ввиду несогласия с назначенной мерой наказания.