21-летний сотрудник кафе в Ульяновске на улице Радищева расправился с 20-летним коллегой прямо на рабочем месте. Он нанес ему удар ножом, от которого второй скончался еще до приезда скорой помощи.

В УМВД сообщили, что во время убийства в кафе обедали сотрудники областного управления уголовного розыска совместно с коллегами из отдела уголовного розыска по Ленинскому району.

Находясь в кафе, полицейские первыми услышали крики. Забежали на кухню и увидели двух молодых людей. Один лежал на полу в крови.

Полицейские задержали нападавшего, вызвали медиков и попытались оказать пострадавшему доврачебную помощь, но мужчина скончался. Смертельное ранение было нанесено в область сердца.