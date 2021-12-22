Полиция Коми проверяет информацию о появлении на дорогах "ДПС-ника-проповедника", сообщает SHOT.

В Сеть попал ролик, который снял водитель. Автоинспектор зачитывает ему уведомление о штрафе на церковный манер, поет как молебен. Сотрудник при этом допускает выражения типа "штрафа окаянного", и на фоне кто-то смеется.

По данным Telegram-канала, мужчину с видео зовут Вадим Ветошкин, он лейтенант полиции, инспектор ДПС ГИБДД по республике Коми.

"Коллеги говорят, что Ветошкин хороший мужик, любит пошутить", — отмечается в публикации.

Тем не менее шутника проверят и решат, что с ним делать дальше.