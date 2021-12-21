В Татарстане в поселке Затон им. Куйбышева Камско-Устьинского района зарезали 68-летнего пенсионера. Следователи считают, что сделала это его собственная сожительница. Мужчина пытался разбудить 69-летнюю возлюбленную при помощи костыля, сообщили в республиканском Следкоме.

Сожители вместе выпивали. Женщина в какой-то момент задремала. Мужчина не придумал ничего лучше, чем стукнуть ее костылем, чтобы проснулась. Женщина резко проснулась и оттолкнула обидчика. Тот начал падать и ухватился подруге за волосы, чтобы удержаться.

Это женщина восприняла, как нападение, и схватилась за нож. Она нанесла возлюбленному несколько ударов в шею и живот. Пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая вину признала. Суд решит вопрос о том, нужно ли ее арестовывать на время следствия.