В Челябинске в одной из квартир жилого дома на улице Свободы скончался 29-летний мужчина. По предварительным данным, он занимался так называемой аутоасфиксией - перекрытием доступа кислорода для получения ярких сексуальных ощущений при помощи специальной удушающей маски.

По данным издания Znak.com, накануне смерти молодой мужчина зашел в ванну и заперся в ней, назад уже не выходил.

Первой тревогу подняла мать погибшего, проживавшая в той же квартире. Она выломала дверь в санузел и обнаружила сына мертвым. Следователи считают, что в своих эротических забавах мужчина не увидел грани, а потому вовремя не прекратил мастурбации и задохнулся.