В Петербурге четырехлетняя девочка несколько дней жила в одной запертой квартире вместе с трупом мамы, сообщает РЕН ТВ.



40-летняя женщина работала в такси. Когда она не вышла на работу, коллеги не сразу забеспокоились, и только через несколько суток решили поехать по адресу и посмотреть, почему женщина не берет трубку. Им никто не открыл, тогда коллеги-таксисты вызвали полицию.

Вскрыв дверь в квартиру, полицейские увидели четырехлетнюю девочку, все эти дни она находилась рядом с умершей мамой.

Причина смерти женщина пока не установлено, известно, что алкоголь и наркотики она не употребляла.

Но квартира была сильно захламлена, в доме было грязно. Если бы пропажу россиянки не обнаружили, ее дочь тоже могла умереть, так как в квартире заканчивались запасы еды.