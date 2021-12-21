Родственница погибших от отравлении на вечеринке с виски в Казани прокомментировала трагедию, сообщает "Татарстан-24" . Женщина отметила, что погибшие супруги не употребляли запрещенных веществ.

"Похоже, добавили [вещества]. Но без вскрытия ничего не скажешь. Они отмечали годовщину свадьбы. Запрещенными веществами не увлекались", - рассказала женщина.

В ночь на 21 декабря на квартире на Симонова в Казани праздновали годовщину свадьбы две семейные пары. На столе был виски. Почувствовав себя плохо, люди вызвали скорую, но к приезду медиков умерли трое - двое мужчин и женщина. Жена хозяина квартиры осталась жива. Она в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, 36-летний мужчина и 25-летняя девушка отмечали годовщину свадьбы и пригласили на праздник знакомую семейную пару. В разгар веселья кто-то из них добавил в алкоголь наркотик, считают правоохранители. Предварительно, из-за него и погибли гости и хозяин квартиры.