Эти насекомые противно пищат и сосут нашу кровь в сезон шашлыков. Конечно же вы догадались, это комары. Замечали, иногда люди приходят просто в бешенство: "Почему меня москиты облепили, а его не трогают?" Обычно на такое отвечают, что, мол, ты вкуснее.

Возникает вопрос, почему комары кусают одних людей и обходят стороной других? И какая группа крови предпочтительней для этих насекомых, первая, вторая, третья, а может четвертая?

Ученые-биологи тоже заинтересовались этим вопросы и нашли ответ. В 2011 году оказалось, что у комаров есть свои гастрономические предпочтения. Ученые в Журнале медицинской энтомологии описали свои исследования и доказали, что комары чаще кусают людей с группой крови 0. После этого они предпочитают группы А,В и, наконец, АВ.

О занимательном исследовании сообщил портал grodno24.