Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина" и футболист Виктор Антихович. Ему было 76 лет. Казанцев Антихович возглавлял в период с 2000 по 2001 годы.

В качестве футболиста Виктор Антихович играл за "Рубин" в 1975 году и в 1976 году. Как игрок он завершил карьеру именно в Казани.

Став главным тренером клуба, Антихович добился отличных результатов: в 2000 году "Рубину" не хватило всего двух очков, чтобы подняться в главную лигу страны.