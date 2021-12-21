Yota вошла в «Книгу рекордов России», как оператор с наибольшим количеством тарифов. Рекорд «Наибольшее количество вариантов индивидуальных тарифов мобильного оператора в России» зафиксирован с результатом 839 280 238 404.

«В 2019 году Yota стала первым оператором связи на российском рынке, который разработал для клиентов специальный конструктор тарифов, позволяющий создавать максимально персонализированные пакеты связи с шагом в одну минуту и один гигабайт. Конструктор дает возможность каждому клиенту платить только за то, что ему нужно, и выбирать количество трафика и голосовой связи с точностью до минуты и гигабайта», – комментирует PR-директор Yota Артём Рабчук.

Сегодня в гибкой тарифной линейке Yota можно подключить от 0 до 2000 тысяч минут и от 1 до 50 гигабайтов трафика или безлимитный мобильный интернет.