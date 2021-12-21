Стали известны подробности смертельного застолья в Казани, где насмерть отравились после употребления виски три человека, четвертая участница праздника в тяжелом состоянии находится в больнице.

По информации ГТРК "Татарстан", компания из двух семейных пар отмечала годовщину свадьбы одной из пар. Пили виски, ночью всем стало плохо. Вызвали скорую, но к моменту приезда медиков умерли трое. Живой застали только супругу хозяина квартиры, где проходило торжество. Ее доставили в тяжелом состоянии в больницу № 7 Казани. У погибшей пары остался 10-летний сын.

По данным правоохранителей, супруги добавили в купленный виски наркотик, который, вероятно, и вызвал тяжелые последствия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления суррогатным алкоголем в Казани. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).