На Камчатке от истощения скончался четырехлетний мальчик после того, как его мать ушла в запой.

Родительница несколько месяцев злоупотребляла алкогольными напитками, и не заботилась о ребенке. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Следователи установили, что женщина знала, что четырехлетний сын нуждается в особенном уходе - у мальчика врожденное заболевание оболочки тонкого кишечника. Но с сентября до декабрь текущего года она просто пила, забыв, что ребенку нужно принимать лекарства, есть. В итоге мальчик умер от голода и истощения.

После инцидента в отношении 35-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.