Умер Евгений Ларионов - супруг депутата Государственной Думы восьмого созыва от Татарстана Татьяны Ларионовой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани, выразив искренние соболезнования.

Причины смерти Евгения Ларионова не называются. Мэрия Казани напоминает, что Татьяна Ларионова сделала многое для Татарстана - занималась вопросами возрождения памятников истории и культуры республики

До конца ноября она возглавляла общественное объединение женщин-депутатов республиканского парламента "Мэрхэмэт-Милосердие". А потом была избрана депутатом Госдумы и представляет там интересы Татарстана.