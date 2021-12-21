В России разработан ГОСТ по срочному захоронению трупов людей и животных в братских могилах. Речь идет о погибших в ходе или результате военных конфликтов и в результате ЧС в мирное время. Документ появился на портале правовой документации и на официальном сайте МЧС РФ.

Стандарты должны вступить в силу 1 февраля 2022 года.

Согласно им, при выборе места для братской могилы должны учитываться правила застройки города, расстояние до жилых секторов, рельеф и расположение источника воды.

Между гробами в братской могиле должно быть не менее полуметра по горизонтали, не более полуметра по вертикали.

Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, должно проходить на специально отведенных участках. Хоронить умерших от особо опасных инфекций предписано в оцинкованных, герметически закрытых гробах.

В ритуальных фирмах должны быть созданы специальные команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время. На них возложат обязанности собирать тела, доставлять к месту захоронения и хоронить.