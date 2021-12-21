На строительство многоуровневой парковки для Кабмина Татарстана в Казани выделят 741 миллион рублей из бюджета республики. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Служебный паркинг будет четырехэтажным и разместится на улице Подлужной, поблизости от Национальной библиотеки РТ. Стоянка сможет вместить 186 автомобилей и 12 микроавтобусов. В здании предусмотрено наличие собственной автомойки и служебных помещений.

Заказчиком проекта выступает Главстрой РТ, сроки строительства в тендере обозначены с 17 января по 31 декабря 2022 года.