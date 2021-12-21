В Казани три человека погибли после распития некачественного виски. Двое мужчин и две женщины принимали участие в застолье в одной из квартир в столице Татарстана.

По данным mash, почти сразу после распития всем стало плохо, компания сама смогла вызвать себе скорую помощь. Три человека умерли до приезда бригады медиков, четвёртую участницу застолья (она же хозяйка квартиры) с отравлением увезли в ГКБ № 7. Её состояние — средней степени тяжести.

Медики подозревают, что они выпили суррогат алкоголя.