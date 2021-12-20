Прокуратура Кировского района Казани заинтересовалась фактом смерти мужчины после падения в люк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, накануне от ГУ МЧС России по РТ стало известно о том, что мужчина упал в люк, на дне которого был жидкий битум. Врачи пытались реанимировать пострадавшего в машине скорой помощи, но это не помогло и мужчина умер.

Детали произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается.