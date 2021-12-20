В Татарстане за незаконную вырубку елей грозят штрафом до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства республики.

Так, с сегодняшнего в РТ стартует оперативно-профилактическая операция "Ель", вовремя которой специалисты Министерства лесного хозяйства РТ организуют патрулирование лесов для предотвращения незаконной вырубки хвойных.

Как сообщается, нарушителям грозят серьезные штрафы: от 3 тыс. до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Помимо этого, будет обязан возместить ущерб, нанесенный лесам.