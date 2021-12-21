В Татарстан идут морозы с понижением температуры до минус 27 градусов, об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.

По прогнозы, сегодня и завтра днем будет от 2 до 7 градусов ниже нуля, в западной части республики - до 12 градусов мороза.

Холодный фронт начнет наступать со среды, 22 декабря. Ночью температура воздуха в Татарстане понизится до 22 градусов мороза. А 23 декабря ожидается до 27 градусов мороза в ночное время.

24 декабря также ожидается морозная погода, ночью похолодает до 20 - 25 градусов мороза, днем немного потеплеет - до 15 - 20 градусов ниже нуля.

На небольшое потепление можно рассчитывать только после 25 декабря.