В Казани 22-летняя девушка со своим парнем отмечали новоселье. На праздник, как водится, пригласили гостей.

В какой-то момент девушка повздорила со своим парнем, схватила нож и попыталась им ударить возлюбленного. Но один из гостей решил помешать ей, за что и поплатился. Во время драки девушка нанесла смертельный удар ножом в грудь 32-летнему гостю.

Мужчина умер в карете скорой по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело об убийстве, своей вины девушка не признает, отрицает, что причастна к случившемуся.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.