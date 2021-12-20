Инвалидность и высшее образование: возможности, не ограничения

С каждым годом количество студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в вузах России растет. Вместе с этим, многие особенные абитуриенты до сих пор сталкиваются с сомнениями и вопросами, когда речь заходит о получении высшего образования. Мы расскажем о том, кому задавать вопросы и куда можно обратиться за помощью.

Здравствуйте! Я инвалид 1 группы, перемещаюсь на коляске. В этом году планирую поступать в БашГУ. Хотелось бы уточнить: смогу ли я обучаться в данном вузе очно? Созданы ли в нем условия для перемещения на коляске и т.п.? Добрый день! У моего сына нарушение зрения, поэтому для организации процесса обучения ему требуется специальное оборудование. Подскажите, сможет ли вуз предоставить данное оборудование или же ему нужно будет использовать свое? Есть ли в вашем университете программа обучения для людей с нарушением слуха? Добрый день! Интересует поступление к вам на направление подготовки "Лингвистика". Есть ли в этом году прием на данное направление и можно ли пройти обучение дистанционно (имею инвалидность)? – подобными вопросами задаются многие абитуриенты с инвалидностью и их родители.

Еще в 2017 году на базе вузов в России была создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сокращенно – РУМЦ. Сотрудники РУМЦ оказывают помощь и поддержку как педагогам, работающим со студентами-инвалидами, так и абитуриентам, и студентам с инвалидностью и могут ответить на многие вопросы.

В Приволжском федеральном округе с вузами Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашской и Удмуртской Республик, Оренбургской и Кировской области работает РУМЦ Вятского государственного университета. 95% вузов, находящихся в указанных регионах, сотрудничают с РУМЦ ВятГУ. Это означает, что сотрудники ресурсного центра могут рассказать и ответить на любые вопросы о поступлении и обучении в данных вузах.

В нашем РУМЦ есть call-центр, который предназначен для обращений абитуриентов и студентов с инвалидностью и ОВЗ и их родителей. В call-центре работают специалисты, которые всегда готовы ответить на любой вопрос, а при необходимости – организовать консультацию со специалистом – сотрудником РУМЦ. В РУМЦ ВятГУ есть специалисты по профориентационной работе с абитуриентами с инвалидностью, помогающие ребятам выбрать профессию; по сопровождению особенных студентов на этапе обучения в вузе; по трудоустройству после выпуска. Таким образом, каждый поступающий вопрос обрабатывается профильным сотрудником, - рассказывает руководитель call-центра РУМЦ ВятГУ Светлана Савинова.

По телефону или электронной почте специалисты call-центра готовы проконсультировать абитуриентов, студентов и родителей по вопросам поступления, взаимодействия с представителями приемной комиссии, преподавателями, сотрудниками, занимающимися сопровождением инвалидов, конкретного вуза.

Старшеклассникам, например, мы готовы помочь выбрать профессию. Обратившись к нам, абитуриент может пройти профориентационное онлайн-тестирование, по результатам которого наши специалисты проконсультируют, порекомендуют подходящие профессии и расскажут, в каких вузах созданы необходимые условия для получения этих профессий. Студентам часто необходима консультация по вопросам создания специальных условий во время обучения и прохождения практики, проживания в общежитии, получения социальной стипендии, трудоустройства. На все эти вопросы мы всегда готовы ответить, - говорит Светлана Савинова.

В числе партнеров РУМЦ ВятГУ - 21 вуз. Все эти учебные организации готовы принимать на обучение студентов с различными нарушениями здоровья. Высшее образование доступно!

По всем вопросам звоните по телефону 8-800-222-05-90 или пишите на электронную почту rumc@vyatsu.ru call-центра РУМЦ Вятского государственного университета!