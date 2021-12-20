Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем прокомментировал идею мэрии Казани блокировать колеса автомобилей, которые оставлены владельцем на платной парковке со снятыми номерами.

Ильсур Метшин с 22 декабря анонсировал введение такой меры: чтобы снять блокировку, водителю придется позвонить по указанном на блокираторе номеру, к нему приедут, снимут и накажут на нарушение по закону. Как сообщает Мэр столицы Татарстанас 22 декабря анонсировал введение такой меры: чтобы снять блокировку, водителю придется позвонить по указанном на блокираторе номеру, к нему приедут, снимут и накажут на нарушение по закону. Как сообщает Inkazan , специалист уверен, что эта мера - законна, и мэрия Казани вправе поступать именно так.

"Я предлагал это сделать еще летом. Раньше, если люди, выписывающие штрафы ходили пешком, теперь им придется блокираторы возить с собой на машине", — отметил Владлен Копвиллем.

Юрист еще раз подчеркнул, что протокол на водителя-нарушителя можно будет подвести под закон о контртеррористических мерах.

"У нас принята куча законов о контртеррористической безопасности, а здесь неизвестно, чья машина без номеров. Вдруг в ней бомба! Начнешь грузить — окружающих зацепит. А так она обездвижена", — говорит Копвиллем.

Юристы выразил уверенно, что в суды после 22 декабря начнут поступать иски, и тут нужно будет внимательно изучить судебную практику.

Также юрист отметил, что если водители будут срезать блокираторы, то им грозит наказание за порчу имущества.