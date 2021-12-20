В Зеленодольске психически нездоровая девушка, состоявшая на учете у психиатра, зарезала женщину и избила мужчину. Все случилось из-за того, что она увидела незнакомого мужчину в квартире своей знакомой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Как установили следователи, 21-летняя девушка явилась к знакомой в квартиру на улице Гагарина. Цель ее визита была простой и понятной: хотела купить самогон, как делала это и ранее. Но придя к знакомой, она увидела незнакомого мужчину. Девушка набросилась на него, избила его и выставила в подъезд. А вот со своей знакомой она расправилась более жестоко: нанесла множество ударов ножом, после чего скрылась. Тело погибшей было обнаружено позднее.

Девушку задержали, своей вины она не признает.