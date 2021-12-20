Сегодня, 20 декабря в Татарстане успешно прошла спасательная операция. На реке Каме в Агрызском районе республики под лед провалились трое мужчин на снегоходе. Рыбаки успели выбраться самостоятельно и дождались помощи МЧС, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Спасатели добрались до пострадавших на судне на воздушной подушке. Мужчины 1974, 1984, 1963 годов рождения доставлены в поселок Красный Бор. Там их осмотрели медики, от помощи все трое отказались.

Причиной случившегося могла стать недостаточная толщина льда, но обстоятельства выясняются, и точные причины станут известны позднее.