Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как мужчина в Казани погиб в цистерне с отработанным мазутом.

Все случилось накануне, 19 декабря, на улице Клары Цеткин. Мужчина, по данным следователей, вооружившись болгаркой, собирался срезать металлические конструкции, но потерял равновесие и упал в емкость с мазутом.

Сотрудники МЧС смогли достать мужчину, но спасти его уже не представлялось возможным.

В Следкоме пояснили, что сейчас проводится полный объем необходимых для установления обстоятельств трагедии следственных действий. Отдельную проверку проводит и прокуратура Кировского района столицы Татарстана.