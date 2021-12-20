В Бугульме пенсионерку избили молотком в подъезде жилого дома. Женщина около 16 часов возвращалась домой. За ней следом в подъезд зашел незнакомец. Мужчина с силой несколько раз ударил пожилую женщину молотком по голове, а потом отобрал у нее сумку и сбежал.

Пострадавшая с черепно-мозговой травмой доставлена в больницу.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемого: им оказался 49-летней житель Чистополя, ранее судимый и безработный. Его быстро задержали. Он заявил, что нуждался в деньгах, а потому и решил напасть на бабушку с молотком. Его обвинили в разбое и заключили под стражу.

Теперь у чистопольца будет много времени, чтобы перечитать Достоевского и вспомнить, чем кончилось нападение Раскольникова с топором на старушку, и что ему потом за это было.