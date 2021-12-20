32-летний житель Казани стал фигурантом уголовного дела после того, как бурно выяснил отношения со своей бывшей девушкой. Следственный комитет обвиняет его в похищении человека.

Ранее мужчина встречался с 22-летней девушкой, но она в какой-то момент решила закончить эти отношения. Мужчине стало обидно, он начал преследовать свою бывшую зазнобу и угрожал ей расправой.

Вечером 5 октября вместе с другом мужчина встретил девушку после работы, насильно затолкал ее в автомобиль, на котором ее сначала отвезли на одну квартиру, а потом доставили в съемную квартиру отвергнутого любовника. Бывший возлюбленный сильно побил девушку.

Мать девушки обратилась в полицию, почувствовав, что с дочкой случилось что-то страшное. Полицейские быстро установили, где она, и освободили. Мужчина своей вины не признал, его отправили под стражу.

Расследование продолжается.