Yota запустила продажи модемов и роутеров на «Яндекс Маркет» в Казани

В декабре 2021 года Yota открыла продажи своих модемов, роутеров и интернет-центров Yota на «Яндекс.Маркет». Приобрести товары на маркетплейсе можно будет в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Иваново, Ярославле, Казани, Саранске и Нижнем Новгороде.

К покупке будут доступны следующие гаджеты от бренда:

Wi-Fi-модем + SIM-карта Yota за 2 490 руб. Интернет-центр Yota + SIM-карта за 4 990 руб. Интернет-центр 2 + SIM-карта Yota за 6 990 руб. Модем + SIM-карта Yota за 1 990 руб. Роутер + SIM-карта Yota за 2 990 руб.

«Нам важно, чтобы клиенты оставались на связи вне зависимости от того, где они находятся, и могли заказать SIM-карту или устройство любым удобным для себя способом. Поэтому мы активно развиваем дистрибуцию наших продуктов. SIM-карты Yota уже представлены во многих торговых сетях, и сейчас мы сосредоточились на реализации девайсов», – комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Тарифы для модемов и роутеров Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.