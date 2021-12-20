В Татарстане после резкого снижения суточного числа заболевших коронавирусом наметился рост этого числа. За прошедшие 24 часа в республике выявили 99 новых случаев заболевания, о чем сообщили в региональном оперштабе.

Накануне заболевших было 94, а еще днем ранее - 86.

Общее число заразившихся в республике достигло 41 667. Всего выздоровели 34 749 пациентов, в том числе 72 — за последние сутки. По состоянию на 20 декабря 2021 года от осложнений COVID-19 скончались 1 377 татарстанцев, из них пятеро — за прошедший день.