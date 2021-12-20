В Татарстане на трассе Сарманово-Набережные Челны в лобовом столкновении автомобилей ГАЗ и "Рено" погиб человек, сообщает МВД по РТ.

Все случилось сегодня, 20 декабря, рано утром: в 6:30 на 3-м километре автодороги 58-летний водитель "Рено" по пути в Челны, проигнорировал предупреждение синоптиков, которые призывали учесть сложные погодные условия.

"Не выбрал скорость и не учел погодные метеорологические условия", — отметили в МВД.

Мужчина выехал на встречную полосу и там совершил лобовое столкновение с "ГАЗом", которым управлял 33-летний мужчина.

58-летний автолюбитель умер от травм на месте ДТП, второй водитель госпитализирован.