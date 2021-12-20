В Казани назван способ бороться с водителями, которые паркуют своих "железных коней" на муниципальных платных стоянках и снимают при этом номера с машин, чтобы не платить. С 22 декабря колеса таких авто просто начнут блокировать, о чем сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани сегодня, 20 декабря.

Блокиратор не позволит автолюбителю уехать, так можно будет быстро установить собственника авто и привлечь его к ответственности.

Чтобы снять блокировку, водителю придется самостоятельно позвонить по номеру, указанном на блокираторе. После чего к нему приедут и снимут блокиратор.

"Правила для всех одинаковы. Мы должны уйти от дорожного хаоса", — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин во время совещания.