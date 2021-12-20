Казани разрешено принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Всемирное антидопинговое агентство дало соответствующее разрешение и направило его в Международную федерацию плавания, о чем сообщил президент ФИНА Хусейн Аль-Мусаллам, отмечает ТАСС.

Ранее Россия была под санкциями, которые запрещали ей проводить чемпионаты мира до 17 декабря 2022 года.

По словам президента ФИНА, в антидопинговом агентстве заявили, что они на данный момент не видят никаких проблем для проведения важнейшего спортивного события в столице Татарстана.

Отметим, что соревнования пройдут с 17 по 22 декабря 2022 года.