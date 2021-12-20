В городе Чехове Московской области семиклассник написал сочинение, в котором рассказал о своей большой мечте: он хочет стать классным киллером и скрываться от полиции. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

13-летний мальчик писал сочинение на тему "Твоя профессиональная карьера". Пока одноклассники описывали, какими они станут банкирами, президентами, врачами и космонавтами, подросток честно написал, что считает профессию наемного убийцы хорошей, поскольку, став киллером, он сможет убивать плохих людей. Он подробно написал, какое оружие будет покупать, где и как.

После такой творческой работы учитель русского языка и литературы пригласила родителей на беседу, но мать и отец не явились. Теперь сочинение внимательно читают полицейские.