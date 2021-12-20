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Банк "Открытие"

Банк «Открытие» стал победителем премии Retail Finance Awards 2021

20.12.2021, 09:26 prokazan.ru

Банк «Открытие» победил в трех номинациях и получил еще одну серебряную награду премии, которую вручает журнал «the Retail Finance» за достижения в области развития розничного финансового бизнеса.

В престижной номинации «Прорыв года» банк «Открытие» получил две высшие награды - за весь комплекс продуктов и услуг, а также за кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование — на стадии приобретения участка, бридж-кредиты — на стадии предпроектных работ, проектное финансирование — на стадии строительства, кредит на развитие — при 30% готовности объекта. Такой подход позволяет застройщикам обеспечивать непрерывный цикл и делает доступнее розничные ипотечные кредиты для покупателей жилья в этих домах.

В номинации «Лучший финансовый продукт» победил сервис «Подбор портфеля сбережений». Сервис бесплатно помогает клиенту выбрать личную стратегию для сохранения и приумножения сбережений. Сделать это можно на сайте банка либо в офисе, обратившись за консультацией по сбережениям. Алгоритм подбора личного портфеля сбережений учитывает большое количество факторов – склонность клиента к риску, финансовые и жизненные цели, возраст детей и многие другие. Предложением можно воспользоваться при размещении средств от 50 000 рублей. Сформированный портфель визуализируется как наглядный печатный материал, доступно объясняющий, какие продукты, в каком сочетании и для каких целей рекомендуются конкретному клиенту.

Второе место в этой же номинации досталось еще одному продукту банка - привилегии AirBack, которая позволяет клиентам сегмента «Премиум» возместить предполетные расходы. Это первый подобный сервис на рынке. Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту, на сайте авиакомпании, или услуги трансфера, заказанные через приложение «Консьерж24», а затем выбирает нужную операцию в мобильном приложении или интернет-банке. Банк мгновенно зачислит 100% стоимости покупки на бонусный счет. Воспользоваться привилегией можно до 8 раз за год, возмещая стоимость заказов в кафе и ресторанах или покупок в магазинах Duty Free, а также трансфера и ряда платных услуг авиакомпаний и аэропортов.

В номинации «Лучший социальный проект» премию завоевал социально ориентированный TikTok челлендж «Порадуй маму» ко Дню матери. С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. По условиям акции нужно было показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам. За год хештэг #ПорадуйМаму набрал более 4 миллиардов просмотров, участники разместили 3,5 тысячи оригинальных видео.

Премия Retail Finance Awards – самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Учреждена в 2007 году. Цель премии - отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

Отбор участников ХV Ежегодной премии Retail Finance Awards производился в два этапа. На первом этапе номинанты должны были пройти через сито квалификационного голосования профессионального сообщества. На втором этапе проекты были представлены на ежегодном Retail Finance Forum. В финале редакция журнала, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка определила победителей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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14:34, 14.12.2021
В МВД пояснили, как полиция намерена вскрывать автомобили без владельца
14:19, 14.12.2021
Роспотребнадзор: 11 из 16 заразившихся омикроном россиян были привиты от коронавируса
11:37, 14.12.2021
Мужчины похитили девушку после отказа выходить замуж за 15-летнего и избили ее семью
11:25, 14.12.2021
Кассирша банка, которая вынесла в коробке 23 миллиона, сама сдалась полиции
09:16, 14.12.2021
Истекавшую кровью женщину отказались госпитализировать из-за отсутствия у нее ПЦР-теста
07:00, 14.12.2021
Мужчина получил большой срок за зверское убийство коллеги кувалдой за непристойное предложение
05:00, 14.12.2021
Бывает и так: мужчина сначала помог упавшей 53-летней женщине, а потом ее изнасиловал
01:00, 14.12.2021
Шестилетний ребенок умер из-за неверного наркоза в кабинете зубного врача
12:49, 13.12.2021
Голикова: переболевшим коронавирусом неофициально теперь тоже можно получить сертификаты
11:47, 13.12.2021
Голодного студента задержала полиция за убийство бездомной собаки на мясо
10:24, 13.12.2021
Студент-второкурсник устроил акт самосожжения в лесу
10:12, 13.12.2021
В женском монастыре сработало взрывное устройство, есть пострадавшие
09:14, 13.12.2021
Помолитесь: сын звезды Ликвидации Максима Дрозда получил в драке перелом черепа и контузию мозга
08:55, 13.12.2021
Две школьницы до смерти забили взрослого мужчину дверью за 10 тысяч рублей
08:37, 13.12.2021
Госдума передумала вводить QR-коды на транспорте в стране, проект закона снимают с повестки
13:56, 10.12.2021
Подросток погиб, пытаясь разогреть машину родителей
13:20, 10.12.2021
Тело пропавшего подполковника Росгвардии обнаружили без рук и головы
12:27, 10.12.2021
Не дожил до суда: обвиняемого в нападении на восьмилетнюю девочку убили в СИЗО
08:50, 10.12.2021
Стало известно, когда начнется и как будет проводиться вакцинация подростков от коронавируса
08:37, 10.12.2021
У Минниханова нет шансов: Госдума во 2-м чтении приняла закон, который лишит его статуса президента
08:22, 10.12.2021
Российский президент Владимир Путин высказался о QR-кодах
07:00, 10.12.2021
Друг актера Алексея Панина до смерти забил экс-замминистра энергетики России Леонида Тропко
00:01, 10.12.2021
Пока хозяева искали потерянного пса, его убили и продали на мясо в кафе
20:00, 09.12.2021
Сотрудников полиции осудили за получение взятки лапшой Роллтон
19:00, 09.12.2021
Подросток с девушкой уединились в автомобиле: мальчик скончался
13:40, 09.12.2021
Мать ради хайпа в ТикТоке напоила восьмимесячного грудничка алкоголем
13:28, 09.12.2021
Ожоги 90%: пожилая женщина совершила акт самосожжения возле больницы
10:27, 09.12.2021
Первые данные следствия: стрелок в МФЦ Рязанский стрелял в поверивших в коронавирус
09:09, 09.12.2021
Кассирша вынесла из банка 23 миллиона в коробке - женщину ищут
09:01, 09.12.2021
У начальника ГИБДД - хозяина золотых унитазов - нашли еще 21 объект недвижимости
07:00, 09.12.2021
Бравая пенсионерка проводила обряд очищения и спалила целый рынок, нанеся ущерб на 52 миллиона
05:00, 09.12.2021
Трое друзей расчленили товарища лобзиком и спрятали его голову в холодильник
01:00, 09.12.2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски, основываясь на записях видеокамер
19:00, 08.12.2021
Вспомнить все: пожилая дама убила 91-летнего мужа за совершенные им в молодости измены
12:51, 08.12.2021
В России предлагают сделать пятницу выходным для мусульман
10:48, 08.12.2021
Глава Следкома РФ Бастрыкин возмутился числом оправдательных приговоров в Татарстане
10:29, 08.12.2021
Пьяный водитель вылетел в кювет и сбежал, бросив в машине мертвую жену
09:38, 08.12.2021
Можно будет почти все: Госдума расширяет полномочия полиции
08:27, 08.12.2021
Гнида, прививайся от ковида: россиян обидела странная реклама вакцинации от оперштаба
07:00, 08.12.2021
Бодибилдер одним ударом кулака убил развозчика воды
05:00, 08.12.2021
Мужчина с молотком и саморезами пытался прибить к брусчатке у Кремля собственные гениталии
00:01, 08.12.2021
Навальный в колонии выбрал для себя профессию швеи
20:00, 07.12.2021
Женщина пыталась утопить двухлетнего сына из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон
19:00, 07.12.2021
Девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника, но он догнал и чуть не убил ее
10:36, 07.12.2021
Муж до смерти избил супругу в салоне такси, водитель не вступился
10:24, 07.12.2021
Ради хайпа: школьники-тиктокеры спалили баню, сарай и пытались сжечь жилой дом
07:45, 07.12.2021
33-летний работник завода задержан за изнасилование своей сестры-подростка
07:43, 07.12.2021
Мужчина зарубил топором автослесаря и тащил его до оврага, привязанным к машине
05:00, 07.12.2021
На певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
19:00, 06.12.2021
В России выявлены первые случаи заражения штаммом омикрон
17:38, 06.12.2021
Женщина таинственно пропала при перевозке в ковидный госпиталь, ее ищут 5 месяцев
15:36, 06.12.2021
Крик души: актриса Ксения Алферова поведала о письме жительницы Татарстана о QR-кодах
15:23, 06.12.2021
В Госдуме не поддержали поправки Госсовета РТ о сохранении должности президента Татарстана
10:32, 06.12.2021
Опасные игры: один ребенок прострелил голову другому на территории школы
10:21, 06.12.2021
Женщина со сломанной ногой пришла в травмпункт и сломала там еще и руку
09:36, 06.12.2021
С 1 марта 2022 года начнут штрафовать за обшивку и остекление балконов
05:00, 06.12.2021
Мошенники начали применять фальшивые QR-коды для обмана россиян
19:00, 05.12.2021
Российский врач заявил, что пандемия подорвала психическое здоровье миллионов людей
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
12:04, 05.12.2021
Мужчина обворовал храм, после чего разбился насмерть
10:15, 05.12.2021
Педофил дважды за неделю изнасиловал одну и ту же школьницу в метро
05:00, 05.12.2021
Труп мужчины пролежал у железной дороги полтора месяца
19:00, 04.12.2021
Мертвым найден мужчина, который привозил тело умершей матери к администрации города
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Молодой ученый, привитый ЭпиВакКороной, умер после того, как принял лекарство от коронавируса
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:50, 04.12.2021
Суд не принял иск детского омбудсмена Татарстана Волынец к рэперу Джигану
09:38, 04.12.2021
Юрист рассказала, можно ли наказать соседей за слишком громкий секс
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Одноногого инвалида с маленькой дочерью выселили из квартиры люди в камуфляже и масках
07:00, 04.12.2021
Сторонники вакцинации от COVID-19 потребовали раскрыть данные о прививках
05:00, 04.12.2021
Полиция задержала 11 человек после массовой драки дворников
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Полицейского, изнасиловавшего 27 девушек, выпустят из колонии раньше срока
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У Градского после смерти нашли неоплаченные налоги более чем на полмиллиона рублей
12:38, 03.12.2021
Подростки пытались убить родителей своей 14-летней подружки
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Минздрав до конца года изменит список противопоказаний к прививке от коронавируса
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У пережившей пожар певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
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Всегда сдержанный Путин ударил кулаком по столу во время доклада главы Минтруда о зарплатах
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Пьяная бабушка пыталась зарезать малолетнего внука
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Убивший троих пенсионер скрывался от полиции в платье
14:12, 02.12.2021
Трассу Москва-Казань подумывают продлить до Китая
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Завуч сбила школьницу и вместо больницы повезла ее катать по городу
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Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
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Старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении в классе
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Зависимых вычислят на глазок: новый порядок выдачи справок водителям начнет работать с 1 марта
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В колонии покончил с собой Академовский маньяк Лыткин
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью