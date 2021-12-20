Банк «Открытие» стал победителем премии Retail Finance Awards 2021

Банк «Открытие» победил в трех номинациях и получил еще одну серебряную награду премии, которую вручает журнал «the Retail Finance» за достижения в области развития розничного финансового бизнеса.

В престижной номинации «Прорыв года» банк «Открытие» получил две высшие награды - за весь комплекс продуктов и услуг, а также за кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование — на стадии приобретения участка, бридж-кредиты — на стадии предпроектных работ, проектное финансирование — на стадии строительства, кредит на развитие — при 30% готовности объекта. Такой подход позволяет застройщикам обеспечивать непрерывный цикл и делает доступнее розничные ипотечные кредиты для покупателей жилья в этих домах.

В номинации «Лучший финансовый продукт» победил сервис «Подбор портфеля сбережений». Сервис бесплатно помогает клиенту выбрать личную стратегию для сохранения и приумножения сбережений. Сделать это можно на сайте банка либо в офисе, обратившись за консультацией по сбережениям. Алгоритм подбора личного портфеля сбережений учитывает большое количество факторов – склонность клиента к риску, финансовые и жизненные цели, возраст детей и многие другие. Предложением можно воспользоваться при размещении средств от 50 000 рублей. Сформированный портфель визуализируется как наглядный печатный материал, доступно объясняющий, какие продукты, в каком сочетании и для каких целей рекомендуются конкретному клиенту.

Второе место в этой же номинации досталось еще одному продукту банка - привилегии AirBack, которая позволяет клиентам сегмента «Премиум» возместить предполетные расходы. Это первый подобный сервис на рынке. Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту, на сайте авиакомпании, или услуги трансфера, заказанные через приложение «Консьерж24», а затем выбирает нужную операцию в мобильном приложении или интернет-банке. Банк мгновенно зачислит 100% стоимости покупки на бонусный счет. Воспользоваться привилегией можно до 8 раз за год, возмещая стоимость заказов в кафе и ресторанах или покупок в магазинах Duty Free, а также трансфера и ряда платных услуг авиакомпаний и аэропортов.

В номинации «Лучший социальный проект» премию завоевал социально ориентированный TikTok челлендж «Порадуй маму» ко Дню матери. С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. По условиям акции нужно было показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам. За год хештэг #ПорадуйМаму набрал более 4 миллиардов просмотров, участники разместили 3,5 тысячи оригинальных видео.

Премия Retail Finance Awards – самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Учреждена в 2007 году. Цель премии - отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

Отбор участников ХV Ежегодной премии Retail Finance Awards производился в два этапа. На первом этапе номинанты должны были пройти через сито квалификационного голосования профессионального сообщества. На втором этапе проекты были представлены на ежегодном Retail Finance Forum. В финале редакция журнала, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка определила победителей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.