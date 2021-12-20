В городе Донкастер, графство Саут-Йоркшир в Великобритании, Кэрол Херст, заглянув в морозильную камеру холодильника, нашла там тело младенца, завернутое в пакет из супермаркета, сообщает РЕН ТВ.

Девушка сразу позвонила своему другу, который примчался и убедился, что она сказала правду. Вызвали полицию.

"Я буквально схватил пакет и сразу же понял, что в нем мертвый ребенок. Так как у нас с Кэрол только что родилась дочка, я точно знал, как выглядят новорожденные. Ребенок был в позе эмбриона. Было видно, что кожа обморожена, на ножках было много инея", — приводит слова молодого британца Daily Mirror.

Полицейские задержали по подозрению в убийстве ребенка двух женщин. Пока не установлено, как именно тело малыша подкинули в морозильную камеру Кэрол.