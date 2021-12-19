Рустам Минниханов жестко отреагировал на спиливание православного креста с могилы на сельском кладбище в Татарстане. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщается, президент республики остался недоволен разъяснениями местной администрации, а также обвинил чиновников в халатности и вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову.

"Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона", — заявил Минниханов.