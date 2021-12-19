В Набережных Челнах был пойман сотрудника завода "Заряд", укравший с предприятия клюшки, принадлежащие компании Даниса Зарипова. Об этом сообщает Mash Iptash.

Как сообщается, 20-летний сотрудник вынес с завода 30 клюшек на сумму 143 тысячи рублей. Молодой человек вместе с коллегами вынес их с предприятия, а затем решил продать их на "Авито". Однако, данное объявление попалось на глаза службы безопасности "Заряда", которая сделала контрольную закупку и вывела воришку на чистую воду.

Парень во всем сознался, возместил ущерб, а также был приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка.