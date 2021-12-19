В Республике Татарстан наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости Covid-19. Об этом на общем совещании в Доме Правительства РТ заявил президент республики Рустам Минниханов.

"Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане снижаются, в целом по стране есть снижение, но мы должны понимать, что это уже несколько раз проходили. После снижения бывает следующий подъем. Каждая новая волна приносит нам новые вызовы, которые требуют больших усилий, чтобы стабилизировать ситуацию" - напомнил Рустам Минниханов.

Кроме того, президент подчеркнул, что вакцинация граждан и введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте снизили количество ежедневно заболевающих COVID-19. Это позволит проводить в Татарстане новогодние мероприятия. Так, с 20 декабря по 10 января заведениям общепита разрешат работать в ночное время — до 1 часа ночи, а 31 декабря — до 3 часов утра.