Последнее в этом году полнолуние совпадает со днем Святого Николая. Его называют Луной Длинных Ночей или Горькой Луной. Уже через два дня наступит зимнее солнцестояние - самый короткий день в году и самая долгая ночь.

19 декабря начинается ретроградное движение Венеры, и этот период сильно будет влиять на сферу любовных отношений.

Чего ждать?

В период ретроградной Венеры есть большая вероятность, что к вам попытаются вернуться ваши бывшие партнеры. Наиболее сложно это может проявляться в жизни Козерогов, Весов, Тельцов и Раков, считают астрологи.

Последнее полнолуние 2021 года пройдет под знаком Близнецов, а потому 19 декабря для многих будет днем перемен и спонтанных решений, можно общаться, благоприятно выстраивать различные коммуникации с людьми, легкими, гармоничными будут отношения с друзьями и родными.

Что можно?

19 декабря благоприятно проводить ритуалы на любовь и деньги, просить Вселенную об исполнении сокровенного желания, улучшать свои семейные отношения, а также браться за тяжелую и ответственную работу.

В этот день можно общаться, налаживать отношения с коллегами, соседями, с теми, с кем не получалось создать продуктивных взаимоотношений.

Полезными и приятными могут оказаться короткие поездки, цель которых - новые впечатления.

Чего нельзя делать

Отложите на потом ненужные и несрочные покупки, посещение бесполезных для вас мероприятий. Не поддавайтесь мимолетным порывам чувств, можете в Горькую Луну наделать много ошибок.

Не рекомендуется 19 декабря брать в долг. И вообще финансовые вопросы решать сегодня неблагоприятно.

Нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими.

Также не стоит хвататься за несколько дел одновременно – ни одно не будет доведено до логического завершения.

Нельзя переедать, употреблять много алкоголя и тяжелой пищи.