Медсестра в Усогорском дома-интернате для престарелых сделала снимки больных и выложила их в интернет. Теперь проверку проводят и полицейские, и коллеги девушки. Медсестра уволена.

Она выложила в интернет снимки пожилых пациентов в самом неприглядном виде, и никто до сих пор не может понять, почему она это сделала.

Фотографии получателей социальных услуг, размещенные сотрудницей в Интернете, удалены. После инцидента порядок использования сотрудниками учреждения личных мобильных телефонов и иных портативных мультимедийных устройств в рабочее время в ближайшее время будет закреплен в локальном акте учреждения.