19-летний солдат-срочник в Челябинской области решил сам себя наказать за те грубые слова, которые он сказал своей девушке в ссоре. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Отмечается, что инцидент произошел в городе Чебаркуль. Молодой солдат приревновал девушку и прилюдно накричал на нее. После ссоры он отправился в туалет и сам зашил себе рот швейной иглой с трикотажной нитью.

Дежурный роты обратил внимание, что солдат все время молчит и ходит в медицинской маске. С него сняли маску и ужаснулись. В медчасти нити сняли, помощь оказали. Сейчас с солдатом работает военный психолог.