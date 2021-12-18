В Зеленодольске из-за непотушенной сигареты возник пожар, в котором погибли два человека, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В ночь на 18 декабря в экстренные службы поступило сообщение о запахе гари в подъезде жилого дома на улице Татарстан, 20.

Выяснилось, что идет сильное задымление из квартиры № 9. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек.

В самой квартире полыхал диван. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух человек - мужчина 1956 года рождения и женщины 1929 года рождения.

При помощи автолестницы из окна квартиры на пятом этаже спасли трех девочек в возрасте 3, 5 и 10 лет.

К тушению пожара привлекались 33 человека и 11 единиц техники. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.