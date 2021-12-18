Полуторагодовалого ребенка в тяжелом состоянии доставили из коммунальной квартиры в Петербурге в больницу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у крохи ожоги 3-4 дневной давности, обезвоживание и отравление неизвестным веществом одновременно. Мать не может пояснить, откуда у крохи все эти повреждения.

Безработная 40-летняя мать мальчика находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и категорически отказывалась везти чадо в больницу, 30-летний отец в настоящее время находится в командировке, его не было дома. В отношении матери собираются возбудить уголовное дело.