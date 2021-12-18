Самолет в Татарстане сегодня не смог вылететь в Москву из-за неисправного двигателя, сообщает "Интерфакс-Поволжье". Камская транспортная прокуратура начала проводить проверку по факту задержки рейса 6248 авиакомпании "Россия" сообщением "Бегишево — Шереметьево (Москва)".

Диспетчер 18 декабря сообщил о том, что самолет не может отправиться вовремя по технической причине (не запускается левый двигатель).

На рейс было зарегистрировано 86 пассажиров, в том числе один ребенок.

На место происшествия выезжал Камский транспортный прокурор. Жалобы и заявления от пассажиров не поступали. Они были обеспечены питанием.