Накануне в Нижнекамске у торгового центра "Домовой" на улице Корабельной местные жители заметили мужчину, который приставал к 15-летним девочкам, предлагая подросткам покататься на автомобиле.

Бдительные очевидцы сообщили об этом в социальных сетях. Они отметили, что мужчина был очень настойчив: когда девочки отказались от поездки, мужчина упорно следовал за ними. Приставания прекратились только после того, как одна из школьниц достала телефон и позвонила своим родным.

Известно, что мужчина был одет в красную куртку. Цвет его машины – тёмно-серый. Также предполагается, что в Нижнекамск он прибыл из ближнего зарубежья.