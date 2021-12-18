Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин резко высказался о названиях национальных фестивалей, которые проводятся в республике.

Причиной недовольства стал тот факт, что названия мероприятий не были написаны на государственном языке республики.

В 2021 году в Татарстане проводились такие мероприятия, как Uen fest, TatCultFest и многие другие. Фарид Мухаметшин призвал отказаться от написания наименований национальных фестивалей на английском языке, ведь идея мероприятий была придумана здесь.