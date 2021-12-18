В Индии в штат Махараштра обезьяны объявили войну местным собакам. Дело в том, что собаки не так давно растерзали детеныша обезьяны, теперь обезьяны объединились и коллективно истребили 250 щенков в деревне Лавул, сообщает News18.

За месяц, по словам местных жителей, обезьяны совершили серии набегов на дома и унесли 250 щенков, а потом сбросили их с высотных зданий или вершин деревьев. Егеря пока не смогли поймать ни одного примата. Когда люди попытались объединиться, чтобы защитить собак, им пришлось столкнуться с жесткой агрессией: одна из обезьян убила продавца, бросив ему в голову кирпич.