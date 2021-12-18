Все преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета получат единовременную выплату к Новому Году. Такое решение принял ректор Ильшат Гафуров. Размер выплаты - 45 тысяч рублей.

По словам ректора, учебное заведение регулярно поощряет и материально поддерживает своих сотрудников, но этот год - особенный. По словам Гафурова, "инфляционные процессы последних лет вынуждают предпринимать дополнительные меры материальной поддержки работников".

"Сегодняшние выплаты являются не единственными. В начале учебного года мы уже произвели единовременные выплаты сначала в размере 15 000, а затем – 20 000 рублей. Хочу подчеркнуть, что на размер суммы никак не повлияют такие факторы, как стаж работы, звание, наличие ученой степени, является ли он старшим преподавателем на кафедре или ассистентом – все получат выплаты абсолютно в одинаковом размере", - подытожил Гафуров.