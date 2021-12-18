Татарстанская митрополия РПЦ и ДУМ РТ прокомментировали историю, которая случилась на кладбище в селе Актаныше. На могиле умершего челнинца Виктора Смирнова был спилен православный крест . Родные покойного заявили, что сделано это было специально, а в администрации им пояснили, что восстанавливать крест не стоит "ради национальной чистоты", хотя кладбище не является конфессиональным мусульманским.

Религиозные организации выразили соболезнования семье покойного Виктора Смирнова в связи с его кончиной и пожелали им духовной стойкости. Акт вандализма ДУМ РТ и митрополия назвали варварством, резко осудив действия тех, кто это сделал.

"Любому здравомыслящему человеку ясно, что так поступать нельзя. Это бесчеловечно по отношению к чувствам и памяти родных умершего. Для каждого человека память об утрате близких – священна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РТ.

Религиозные организации в своем обращении напомнили и о массовом акте вандализме, который случился в 2016 году на мусульманском кладбище в Казани. Представители духовенства выразили уверенность, что подобные случаи - не проявление межнациональных конфликтов, а скорее исключение из правил.

Крест на могиле Смирнова, кстати, восстановили.

Президент РТ Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову за отсутствие своевременной реакции на инцидент.