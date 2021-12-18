Водяной Тигр - символ наступающего 2022 года - уважает тех, кто проявляет инициативу и активность, а потому шансы на существенное улучшение финансового состояния в следующем году будут у четырех знаков, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Своим прогнозом он поделился с журналистами РБК-Украина.

Это не значит, что остальным денег можно не ждать, просто эти четыре счастливчика - буквально выбраны Тигром и их звездные карты указывают, что шансы на богатство будут значительно выше, чем у остальных, считает специалист.

Овен

Глоба уверен, что в 2022 году людей, рожденных под знаком Овна, ожидают интересные и глобальные перспективы. Грядут большие перемены. Чтобы не пропустить шанс на богатство, астролог советует Овнам четче ставить цели и работать над их воплощением, не допуская промедлений и задержек в работе. Вот тогда деньги рекой потекут на счета и в кошелек Овнов.

Близнецы

Близнецы повстречаются со смелыми вызовами, но им это сыграет только на руку. Побеждая в очередной раз, представители знака будут семимильными шагами двигаться к финансовому успеху. Глоба уверен, что Близнецы имеют шансы сменить работу на более интересную и высокооплачиваемую, доходы вырастут уже в первой половине года.

Скорпион

Павел Глоба называет Скорпионов настоящими везунчиками. Деньги на них будут сыпаться как из рога изобилия: премии и подарки, наследство, повышение зарплаты, выгодные контракты и выигрыш в лотерею - на все это Скорпионы могут рассчитывать в полной мере. Однако трудиться в новом году придется еще больше, чтобы везде успеть и не упустить свою удачу.

Водолей

В 2022 году Водолеи начнут расти буквально во всех сферах жизни благодаря трудолюбию, терпению и целеустремленности. Глоба рекомендует Водолеям плотно приступить к решению рабочих и карьерных вопросов в первой половине года, и тогда деньги рекой польются уже с середины весны.